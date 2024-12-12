В США признали бесполезность передачи танков Abrams для ВСУ

Американские танки M1A1 Abrams, которые были отправлены США Киеву весной этого года, оказались бесполезны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за их характеристик и частичной укомплектованности самих машин.
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