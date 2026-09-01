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Аргументы и Факты

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Группировка «Запад» уничтожила зенитную пушку и два бронеавтомобиля ВСУ

Группировка «Запад» уничтожила зенитную пушку и два бронеавтомобиля ВСУ

Российская группировка войск «Запад» за минувшие сутки ликвидировала более 190 боевиков и зенитную пушку КС-19 украинских формирований, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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