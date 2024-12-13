Андрей Чугунов: «Привыкнем и улыбаться при входе в метро»

«Не прошло и полувека, как глаза, улыбка и даже поведенческие характеристики служат пропуском в метро или ключом к финансовому счету», — считает редактор ИА «Время Н» Андрей Чугунов, оценивая влияние новых технологий на традиции социального уклада.