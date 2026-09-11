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Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль всё Красное море

Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль всё Красное море

     «Ансар Аллах» молниеносно разгромили Саудовскую Аравию Хуситы провело беспрецедентную по масштабу и тактической эффективности наступательную операцию на юго-западе страны.

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