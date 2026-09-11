Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль всё Красное море

«Ансар Аллах» молниеносно разгромили Саудовскую Аравию Хуситы провело беспрецедентную по масштабу и тактической эффективности наступательную операцию на юго-западе страны.
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Не Сана, а - Аден: в школьном учебнике конца 80х - так было..
А ШО..САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ МИРА (США)???..НЕ УЖ-ТО В ЖОПЕ????
Пригожин развлекается
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не пригласить ли командиров хуситов в ГШ РФ...