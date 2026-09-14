Школьного тренера обвинили в тайной видеосъемке девочек в раздевалке

Полиция в американском штате Калифорния задержала тренера школьной футбольной команды Джеффри Приббла после того, как ученицы обнаружили мобильный телефон, скрытно записывавший их в раздевалке на территории кампуса, сообщил телеканал Fox News, публикацию которого перевёл aif.