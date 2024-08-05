Обмен века, Путин и дети Бурятии: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Откровения Пескова «Он физически очень сильный мужчина, в прекрасной форме и с уникальным мозгом», — заявил Дмитрий Песков.