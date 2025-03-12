Освобождение Суджи

Людмила

.Суджанский подвиг.По газовой трубе в один конецПошли ребята за родную землю,Не сомневался ни один боец,Идя на смерть по длинному тоннелю.Обязан план сработать под землёй -Безумный он, но не было другого!На том конце вступить в последний бойПошли ребята сами, добровольно.Шестнадцать километров в темнотеС парами ядовитого метанаПолзли на смерть ребята по трубе,А где-то там молилась Богу мама.Внутри вселился ужас с пустотой,Но парни шли судьбе своей навстречу,Где их ждала костлявая с косой -Для многих та была последней сеча.Как не сойти с ума, не умереть?Как не поймать панической атаки?Способен только русский человекМногострадальный - даже ради драки!Суджанский подвиг будет на векаПером прописан в книги по искусству,А, будучи готовым умиратьИ стать героем, может только русский!. 👍