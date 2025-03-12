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  • Стефан Михайлов Гърбузанов
    Одеса когда? Дерзайте парни!Освобождение Суджи
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Освобождение Суджи

Освобождение Суджи

Суджа практически освобождена. В городе поднимают российские флаги, в том числе и здания администрации.

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Комментарии
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Людмила
.Суджанский подвиг.По газовой трубе в один конецПошли ребята за родную землю,Не сомневался ни один боец,Идя на смерть по длинному тоннелю.Обязан план сработать под землёй -Безумный он, но не было другого!На том конце вступить в последний бойПошли ребята сами, добровольно.Шестнадцать километров в темнотеС парами ядовитого метанаПолзли на смерть ребята по трубе,А где-то там молилась Богу мама.Внутри вселился ужас с пустотой,Но парни шли судьбе своей навстречу,Где их ждала костлявая с косой -Для многих та была последней сеча.Как не сойти с ума, не умереть?Как не поймать панической атаки?Способен только русский человекМногострадальный - даже ради драки!Суджанский подвиг будет на векаПером прописан в книги по искусству,А, будучи готовым умиратьИ стать героем, может только русский!. 👍
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23 час.
Алексей Куницын
Переговоры США и зклёнки в Джидде. Сколько вас там? - Двое.- Ну вот и между собой и договариваетесь! А нам некогда, мы возвращаем наши территории, движемся вперёд ! Сейчас пошла речь о границе по реке Днепр, Николаевской и Одесской области.
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Одеса когда? Дерзайте парни!
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