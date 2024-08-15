В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Москвичи смогут принять участие в тестовом голосовании Известно, что в Москве 23 августа пройдет тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.