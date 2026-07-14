Эксперт Литвинов рассказал о пользе лени для иммунитета

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лень выступает мощным инструментом укрепления иммунитета, так как в состоянии глубокого отдыха в организме падает уровень кортизола, подавляющего активность генов, необходимых для созревания иммунных клеток.
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