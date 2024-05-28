Нужно ли разменивать геополитику на настроения в обществе, подогреваемые засильем мигрантов?

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, что Россия приложит все усилия для обеспечения достойных условий труда для граждан Узбекистана.
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