Эксперт предупредил о возможном риске взрыва смартфона на холоде

Алесандр Маляревский предупредил обладателей гаджетов о том, что сложную технику надо оберегать как от воздействия прямых солнечных лучей, так и мороза, от которого он может взорваться.
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