Захарова раскритиковала американское правительство за изъятие паспорта у Риттера

Она вспомнила о первой поправке к Конституции США Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к Конституции США соответствует изъятие паспорта у бывшего разведчика Скотта Риттера, который принял решение посетить Россию.
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