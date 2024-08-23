В Турции заявили о желании Зеленского втянуть Анкару в конфликт

Глава Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии