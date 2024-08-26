🔥 Местные жители посёлка под Феодосией тушат огонь вместе с пожарными Всего для тушения огня задействовано 380 человек от МЧС и больше 100 единиц техники.
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🔥 Местные жители посёлка под Феодосией тушат огонь вместе с пожарными Всего для тушения огня задействовано 380 человек от МЧС и больше 100 единиц техники.