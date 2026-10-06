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Царьград

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Уроженец Киргизии прописал 9 человек в ветхом доме под Юрьев-Польским

Уроженец Киргизии прописал 9 человек в ветхом доме под Юрьев-Польским

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летнего уроженца Киргизской ССР, который прописал девятерых бывших соотечественников в непригодном для проживания доме в Юрьев-Польском районе.

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