Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог объяснил, почему ссора Трампа и Маска может оказаться спектаклем

Политолог объяснил, почему ссора Трампа и Маска может оказаться спектаклем

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал конфликт между главой Белого дома Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском.

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