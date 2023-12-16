Принят новый проект закона в сфере охоты и охраны национального охотничьего фонда

Законодательный орган одобрил новый проект закона об охоте и охране охотничьего фонда. Законодательную инициативу разработали депутаты от ПДС Лариса Волох и Ина Кошеру совместно с представителями Министерства окружающей среды, Агентства Moldsilva и Общества охотников и рыболовов Республики Молдова.