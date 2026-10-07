Директор "Спартака" Кахигао заявил, что не понимает ажиотажа вокруг Дзюбы

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что не понимает, почему его спрашивают про нападающего Артема Дзюбу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- FT: европейцы уди...
- В Финляндии готов...
- Депутат Европарла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым