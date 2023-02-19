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Ди Мария о Месси: «Лучший в истории. Семь «Золотых мячей», ЛЧ – он выиграл с «Барсой» все. Лео должен поехать на ЧМ-2026»

Анхель Ди Мария не намерен ехать на ЧМ-2026, но считает, что Лео Месси выступит на нем. «Я уже не мечтаю о следующем чемпионате мира.

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