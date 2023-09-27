Штормовая спичка не боится воды, горит долго, притом и на сильном ветре. Проще всего купить особые спички в охотничьем магазине, но если они понадобились уже в лесу, сделать их можно и своими руками.
Самодельные охотничьи спички, которые горят даже в воде
Комментарии
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Алексей
То есть иду я в лес...Беру старую банку и парафин😁😁😁.Автор что то не то курил.
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10 час.
А
Алексей
Каждый день с парафином в кармане хожу😁😁😁
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10 час.
Vlad Dirkin
Для самоубийц идея! На пять спичек засирается в ноль одно чиркало. Ну а про "серу" и "парафин"... Если так называют общеизвестные вещества....
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8 час.
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