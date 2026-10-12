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Мировое обозрение

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Как Зеленского на дизель променяли. Дайджест 11 октября 2026

Как Зеленского на дизель променяли. Дайджест 11 октября 2026

Главное в тезисах: Сделка по дизелю: Президенты США и России в телефонном разговоре согласовали поставки российского дизельного топлива на американский рынок — на фоне предвыборной гонки в Конгресс и роста цен на топливо в США.

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