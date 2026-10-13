Песков считает, что цинизм ЕС может помешать договоренностям США и РФ по дизелю

В Кремле считают, что Евросоюз может помешать договоренностям России и США по импорту дизельного топлива.
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