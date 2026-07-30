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Парфенчиков: коллектив Олонецкого молочного комбината не будут сокращать

Парфенчиков: коллектив Олонецкого молочного комбината не будут сокращать

Коллектив Олонецкого молочного комбината в Карелии продолжит работу в полном составе без сокращений. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков на встрече с сотрудниками предприятия, сообщает "Газета Карелии".

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