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Крупнейшее в России производство ПВХ потребовали обратить в доход государства

Крупнейшее в России производство ПВХ потребовали обратить в доход государства

Генпрокуратура (ГП) потребовала обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ), которое принадлежит экс-главе законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье (жене и детям).

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