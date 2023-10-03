У Вашингтона заканчиваются средства на поддержку Украины

Белый Дом располагает ресурсами лишь для оказания срочной помощи – Жан-Пьер.Вашингтон сможет оказывать финансовую помощь Украине лишь срочного характера, но на длительную поддержку Киев рассчитывать не сможет.
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