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У Вашингтона заканчиваются средства на поддержку Украины

У Вашингтона заканчиваются средства на поддержку Украины

Белый Дом располагает ресурсами лишь для оказания срочной помощи – Жан-Пьер.Вашингтон сможет оказывать финансовую помощь Украине лишь срочного характера, но на длительную поддержку Киев рассчитывать не сможет.

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