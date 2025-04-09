«Если ты не в России, то теряешь всё»: Хазин рассказал о «приговоре» Путина олигархам с другими паспортами

БВ

Борис Выдрин

"По мере нашего продвижения вперёд сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться" - И.В. Сталин. Так и вышло. А вот китайские коммунисты к словам Товарища Сталина прислушались и сделали так, как он рекомендовал: "а Советская власть, силы которой будут возрастать всё больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперёд рабочего класса и основных масс крестьянства" . Отсюда и разные результаты. А Ваши соображения подкрепите ссылочкой на науку. Да, Социализм должен иметь такой уровень развития производительных сил и культуры общества, который значительно превышает этот уровень в окружающих капиталистических странах. Да, социализма в России и СССР не было, мы его только строили. Но чтобы настроиться на обязательность прохождения человечества через капитализм в социализм - Вы изобретатель.