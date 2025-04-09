Телеканал "78" Россия резко сменила модель работы с бизнес-элитой, нажившейся на приватизации.
«Если ты не в России, то теряешь всё»: Хазин рассказал о «приговоре» Путина олигархам с другими паспортами
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Не верю,что говорит Хазин,при этой власти ничего не верну Государству,разве можно отнять у Миллира или Сечина бабло по 4 ,5 мил. день?Когда в друзьях САМ?..........
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6 час.
БВ
Борис Выдрин
"По мере нашего продвижения вперёд сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться" - И.В. Сталин. Так и вышло. А вот китайские коммунисты к словам Товарища Сталина прислушались и сделали так, как он рекомендовал: "а Советская власть, силы которой будут возрастать всё больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперёд рабочего класса и основных масс крестьянства" . Отсюда и разные результаты. А Ваши соображения подкрепите ссылочкой на науку. Да, Социализм должен иметь такой уровень развития производительных сил и культуры общества, который значительно превышает этот уровень в окружающих капиталистических странах. Да, социализма в России и СССР не было, мы его только строили. Но чтобы настроиться на обязательность прохождения человечества через капитализм в социализм - Вы изобретатель.
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6 час.
Владимир Елкин
Украденную в лихих 90-х у народов России собственность можно оставить только у тех "олигархов", кто вместе с семьями живет в России, не имеет чужих паспортов, тратит средства на обновление и модернизацию и развивает то, что им досталось! Остальные пусть грызут сухари!
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2 час.
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