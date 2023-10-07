В конгрессе призвали Байдена прояснить стратегию США по России

Белый дом обвинили в неспособности сформулировать стратегию помощи Киеву.фото: whitehouse.gov--> Американские конгрессмены призвали президента США Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины и возможных переговорах с Россией.
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