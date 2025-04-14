Посол Казахстана в КНР: Казахстан последовательно поддерживает китайскую инициативу "Пояс и путь"

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Казахстан последовательно поддерживает китайскую инициативу "Пояс и путь" и готов продолжать активное участие в дальнейшем сопряжении стратегий развития двух стран, заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев в пятницу на пресс-конференции в Пекине.