Посол Казахстана в КНР: Казахстан последовательно поддерживает китайскую инициативу "Пояс и путь"

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Казахстан последовательно поддерживает китайскую инициативу "Пояс и путь" и готов продолжать активное участие в дальнейшем сопряжении стратегий развития двух стран, заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев в пятницу на пресс-конференции в Пекине.
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