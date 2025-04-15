МСХПП предоставляет фермерам руководство по ответственному использованию беспилотников для фитосанитарных обработок

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности разработало Руководство по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в фитосанитарных целях - документ, призванный поддержать правильное, безопасное и эффективное использование беспилотников.
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