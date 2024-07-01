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Windows 11 снова начала набирать популярность, но Windows 10 всё равно популярнее бол...

Windows 11 снова начала набирать популярность, но Windows 10 всё равно популярнее бол...

Windows 11 снова начала набирать популярность, но Windows 10 всё равно популярнее более чем в два разаЕщё несколько месяцев назад доля пользователей операционной системы Windows 10 достигла 70 % впервые с конца 2023 года, а доля пользователей Windows 11 наоборот медленно снижалась.

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