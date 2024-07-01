Windows 11 снова начала набирать популярность, но Windows 10 всё равно популярнее бол...

Windows 11 снова начала набирать популярность, но Windows 10 всё равно популярнее более чем в два разаЕщё несколько месяцев назад доля пользователей операционной системы Windows 10 достигла 70 % впервые с конца 2023 года, а доля пользователей Windows 11 наоборот медленно снижалась.