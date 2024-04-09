Курьер дистанционных мошенников задержан в Краснодарском крае

В полицию с сообщением о мошенничестве обратилась жительница Тимашевского района. Заявительница пояснила, что ее свекровь после телефонного звонка мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о совершившей ДТП внучке, передала подъехавшему к ее дому курьеру 400 тысяч рублей наличными.