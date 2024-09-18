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Политолог Саймонс: Белый дом намеренно затягивает украинский конфликт до выборов

Политолог Саймонс: Белый дом намеренно затягивает украинский конфликт до выборов

Американские демократы во главе с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис намеренно предпринимают усилия для затягивания боевых действий на Украине, чтобы дождаться ноябрьских выборов.

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