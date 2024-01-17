Евлоев – о Волкановски: «Переживаю, что он принимает бои в очень короткий период. Махачев ему чуть голову не снес»

– Алекс Волкановски возвращается в полулегкий вес из легкого после нокаута от Ислама Махачева. Как вы считаете, может ли поражение нокаутом помешать ему стать самым доминирующим чемпионом в истории полулегкого дивизиона? – В истории UFC сомневаюсь, потому что я хочу побить его рекорд.