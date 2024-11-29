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Обязательные отчисления от рекламы в интернете вызвали недовольство бизнеса

Обязательные отчисления от рекламы в интернете вызвали недовольство бизнеса

Ввод обязательных отчислений в размере 3% с доходов от распространения рекламы в интернете (оборотный платеж) может коснуться в первую очередь малых и средних предпринимателей, а также создать для них как финансовые, так и административные риски, пишет Forbes со ссылкой на письмо бизнес-объединения «Опора России» за подписью президента организации Александра Калинина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

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