Обязательные отчисления от рекламы в интернете вызвали недовольство бизнеса

Ввод обязательных отчислений в размере 3% с доходов от распространения рекламы в интернете (оборотный платеж) может коснуться в первую очередь малых и средних предпринимателей, а также создать для них как финансовые, так и административные риски, пишет Forbes со ссылкой на письмо бизнес-объединения «Опора России» за подписью президента организации Александра Калинина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.