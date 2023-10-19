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В России будут готовить специалистов по политической экспертизе

В России будут готовить специалистов по политической экспертизе

Замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте Георгий Омельянюк рассказал, что в России начали готовить экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов.

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