Детокс-диеты опасны: Врач перечислила самые опасные последствия

Анастасия Феклистова констатировала в разговоре с "News.ru", что так называемой чисткой печени можно нанести вред здоровьюВ последнее время стали очень популярны детокс-диеты, предполагающие употребление в большом количестве фруктов и овощей.
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