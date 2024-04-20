Призовые российских пловцов будут зависеть от результатов Олимпиады в Париже

Российские пловцы на внутренних соревнованиях будут получать повышенные призовые, если покажут результаты равные и выше, чем у победителей и призеров Олимпийских игр в Париже, заявил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
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