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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Призовые российских пловцов будут зависеть от результатов Олимпиады в Париже

Российские пловцы на внутренних соревнованиях будут получать повышенные призовые, если покажут результаты равные и выше, чем у победителей и призеров Олимпийских игр в Париже, заявил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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