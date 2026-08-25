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Регион 29

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Вельский суд отказался обязать владелицу частного приюта для собак регистрироваться как ИП

Вельский районный суд рассмотрел иск исполняющего обязанности руководителя инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области к основательнице и фактической владелице частного приюта для бездомных собак Елене Новосёловой.

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