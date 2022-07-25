Украине указали на ее место в международных отношениях

Украина полностью зависит от внешнего снабжения, поставок вооружения. У нее нет субъектности. Если Запад захочет, Украина будет вынуждена прекратить любые военные действия, считает посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
Украина полностью зависит от внешнего снабжения, поставок вооружения. У нее нет субъектности. Если Запад захочет, Украина будет вынуждена прекратить любые военные действия, считает посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
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