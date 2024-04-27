Выпустить Бирму из клетки: конфликт в Мьянме угрожает соседним странам

Гражданская война в Мьянме угрожает выйти за пределы этой страны в Юго-Восточной Азии. Боевые действия между правительственными и повстанческими силами продолжаются уже более трех лет после очередного прихода к власти военных в феврале 2021 года.
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