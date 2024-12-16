МО России: Су-34 ударил по пехоте и опорнику ВСУ в Курской области

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что боевые самолёты Су-34 Армии России продолжают совершать боевые вылеты над территорией курского приграничья, чтобы оказать помощь сражающимся там военнослужащим.
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