По 12 800 рублей гарантированно кинут на карты россиянам в ноябре - точная дата

Россиянам раскрыли способ получить новую выплату 12 800 рублей на свои карты всего через 11 дней после подачи заявления.
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