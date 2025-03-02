В артсоединениях российской армии сформированы дивизионы БПЛА

В артиллерийских бригадах ВС РФ созданы дивизионы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они отвечают за разведку, а также за уничтожение артиллерии, техники и личного состава противника в глубоком тылу — там, куда не достают многие штатные артсистемы и реактивные системы залпового огня (РСЗО).