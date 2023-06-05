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Запреты в День блаженной Ксении Петербургской 6 июня, что можно делать, о чем молиться

Запреты в День блаженной Ксении Петербургской 6 июня, что можно делать, о чем молиться

Запреты в День блаженной Ксении Петербургской 6 июня, что можно делать, о чем молиться Марина ОнегинаДважды в году православные христиане почитают блаженную Ксению Петербургскую – в феврале и июне 6 числа.

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