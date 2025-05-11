В ГД внесли проект о лишении прав водителей, не пропускающих скорую помощь

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, не предоставивших преимущество машинам скорой помощи при дорожном движении, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своём Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии