В ГД внесли проект о лишении прав водителей, не пропускающих скорую помощь

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, не предоставивших преимущество машинам скорой помощи при дорожном движении, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своём Telegram-канале.