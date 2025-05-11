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В ГД внесли проект о лишении прав водителей, не пропускающих скорую помощь

В ГД внесли проект о лишении прав водителей, не пропускающих скорую помощь

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, не предоставивших преимущество машинам скорой помощи при дорожном движении, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своём Telegram-канале.

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