Кошелев попросил Минстрой разобраться с квитанциями за ТКО умерших

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) попросил проработать вопрос, связанный с поступлением квитанций на оплату мусора на имя умерших собственников жилья в первые месяцы после смерти.