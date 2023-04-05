Парламентская газета

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Кошелев попросил Минстрой разобраться с квитанциями за ТКО умерших

Кошелев попросил Минстрой разобраться с квитанциями за ТКО умерших

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) попросил проработать вопрос, связанный с поступлением квитанций на оплату мусора на имя умерших собственников жилья в первые месяцы после смерти.

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