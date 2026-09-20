За 7 лет в Ивановской области реализовали более 1,5 тысячи проектов по программе для инициативных жителей «Местные инициативы»

В ходе рабочей поездки в ТОС «Ефремковский» в среду, 16 сентября, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Ивановской области, участник программы «Время Героев» Виталий Дроздов от имени жителей попросил продлить востребованную и популярную программу на 2027 год.
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