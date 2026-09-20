ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

За 7 лет в Ивановской области реализовали более 1,5 тысячи проектов по программе для инициативных жителей «Местные инициативы»

За 7 лет в Ивановской области реализовали более 1,5 тысячи проектов по программе для инициативных жителей «Местные инициативы»

В ходе рабочей поездки в ТОС «Ефремковский» в среду, 16 сентября, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Ивановской области, участник программы «Время Героев» Виталий Дроздов от имени жителей попросил продлить востребованную и популярную программу на 2027 год.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым