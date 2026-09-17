«Леденит душу»: медсестра услышала последнюю фразу мужчины перед остановкой сердца

Медсестрам, врачам или санитаркам приходится быть рядом с пациентами в их последние минуты жизни. Некоторые умирают тихо, однако есть случаи, которые невозможно годами выкинуть из головы.
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