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«Леденит душу»: медсестра услышала последнюю фразу мужчины перед остановкой сердца

«Леденит душу»: медсестра услышала последнюю фразу мужчины перед остановкой сердца

Медсестрам, врачам или санитаркам приходится быть рядом с пациентами в их последние минуты жизни. Некоторые умирают тихо, однако есть случаи, которые невозможно годами выкинуть из головы.

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