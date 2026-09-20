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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ли Кан Ин не получил карточку за удар шипами в лодыжку Вальверде в 1-м тайме игры «Атлетико» – «Реал»

Ли Кан Ин не получил никакой карточки за грубый фол в борьбе с Федерико Вальверде . На 45-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги полузащитник « Атлетико » недалеко от центрального круга попал шипами в область лодыжки хавбеку « Реала ».

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