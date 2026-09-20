Ли Кан Ин не получил карточку за удар шипами в лодыжку Вальверде в 1-м тайме игры «Атлетико» – «Реал»

Ли Кан Ин не получил никакой карточки за грубый фол в борьбе с Федерико Вальверде . На 45-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги полузащитник « Атлетико » недалеко от центрального круга попал шипами в область лодыжки хавбеку « Реала ».