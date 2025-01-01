Легкости в реализации планов в Новом 2025 году пожелал певец IVAN (Александр Иванов). «Друзья мои! Всем, привет! Я поздравляю вас с Новым годом! Главное — будьте счастливы! Главное — будьте здоровы! Мечтайте, планируйте! Пускай ваши мечты и все планы будут сбываться по щелчку пальцев! С Новым годом, дорогие!» — подчеркнул он в специальном видеообращении для 5-tv.